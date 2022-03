Un mandato che può essere conferito dal Presidente della Repubblica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mandato che può essere conferito dal Presidente della Repubblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ESPLORATIVO

Significato/Curiosita : Un mandato che puo essere conferito dal presidente della repubblica

Casi di conferma del mandato del presidente uscente, e allo stesso tempo di elezione di uno stesso presidente per più di un mandato: il 20 aprile 2013,...

Riceve dal presidente della repubblica sergio mattarella un mandato esplorativo per verificare la possibilità di una maggioranza parlamentare tra il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con mandato; essere; conferito; presidente; della; repubblica; mandato fuori... prima; Si ordina con il mandato di cattura; Rimandato ad altra data; Motto di saggezza popolare tramandato oralmente; Pietra, masso può essere vulcanica; Possono essere fritte, al forno o al rosmarino; Può essere da cavallo... o del sabato sera; A scuola può essere a righe e a quadretti; Il titolo conferito a Elton John; Un titolo britannico che è stato conferito anche Mick Jagger; conferito per ossequio; Il titolo conferito a Paul McCartney; Ne fu la presidente Gloria Arroyo; Laura, ex presidente della Camera; Ho Chi Minh ne fu presidente e leader politico; Il Barack ex presidente USA; Parte della bocca... con cui si bacia; Un simbolo della casa: __ domestico; Ente che promuove il turismo della zona; Joan __ campione mondiale della MotoGP 2020; Nella repubblica Italiana c è quella dei deputati; Fu a capo della repubblica di Venezia; Abitano la più lunga repubblica sudamericana; Lo nomina il presidente della repubblica ; Cerca nelle Definizioni