Macchine per sollevare e trasportare acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchine per sollevare e trasportare acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COCLEE

Significato/Curiosita : Macchine per sollevare e trasportare acqua

Diversi compiti: sollevare, trasportare, ruotare, tirare e tagliare. combinando insieme le macchine semplici, si ottengono le "macchine complesse", le quali...

La coclea è una componente dell'orecchio interno e facente parte dell'organo dell'udito. la sua forma ricorda il guscio di una chiocciola (da cui anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con macchine; sollevare; trasportare; acqua; macchine per forare; macchine delle ferriere; Le macchine nel garage; Grande Casa di macchine fotografiche; Macchina utilizzata per sollevare pesi; Facili da sollevare ; sollevare ... il tetto; Portare più su, sollevare ; Un letto usato dai militari, facile da trasportare ; Il furgone per trasportare i cavalli; Veicoli a due piani per trasportare auto nuove; Si usa per trasportare polli; Vene d acqua che scaturisce; Lo è l acqua proveniente da una sorgente; Distesa d acqua più piccola di un lago; Insieme della forza militare o mercantile in acqua ; Cerca nelle Definizioni