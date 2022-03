A Lui si fa ritorno dopo morti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Lui si fa ritorno dopo morti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CREATORE

Significato/Curiosita : A lui si fa ritorno dopo morti

Il ritorno dei morti viventi (the return of the living dead) è un film del 1985, diretto da dan o'bannon e rappresenta il suo esordio alla regia. il giovane...

Creazione – in teologia, atto con cui dio o più divinità o esseri celesti danno origine alle cose dal nulla; la creazione per antonomasia è la creazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con ritorno; dopo; morti; II ritorno in auge; ritorno sonoro; Si giustifica al ritorno ; L isola in cui Penelope attese il ritorno di Ulisse; L ignoto dopo la morte; Gli esseri umani che verranno dopo di noi; La lettera più alta che viene dopo un punto; Entra in funzione dopo l imbottigliamento; Stanchi morti ; morti ficarsi; Il vegetale che si nutre a spese di organismi morti ; Quelli morti si tarano; Cerca nelle Definizioni