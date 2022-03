La linea guida d un ente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La linea guida d un ente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POLICY

Significato/Curiosita : La linea guida d un ente

Linee della circumvesuviana e la linea napoli-giugliano-aversa (gestite dalla holding regionale ente autonomo volturno). è la terza rete metropolitana più...

Con policy si indica un insieme di azioni (ma anche di non azioni) poste in essere da soggetti di carattere pubblico e privato, in qualche modo correlate... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con linea; guida; ente; linea di confine fra terra e mare; linea immaginaria del movimento di un pianeta; Si allinea no sul balcone; La linea che caratterizza un prodotto; Stanno nella cabina di guida ; guida gommoni fuorilegge; Quella storica fu guida ta da D Azeglio e Cavour; guida himalaiana; In caso di grave infrazione: __ della patente ; Il discendente di una dinastia; Onorabile come l età di un cente nario; __ detector: s usa per scoprire chi mente ; Cerca nelle Definizioni