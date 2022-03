Il limoncello dei Sardi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il limoncello dei Sardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MIRTO

Significato/Curiosita : Il limoncello dei sardi

Medicinale. il medico francesco redi (1687), tra gli altri, inserì la parola "limoncello" in una delle sue rime: l'uso della parola "limoncello" per riferirsi...

Il mirto (myrtus communis l., 1753) è una pianta aromatica appartenente alla famiglia myrtaceae e al genere myrtus. è tipico della macchia mediterranea...

