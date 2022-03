La leva delle marce nell auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La leva delle marce nell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAMBIO

Significato/Curiosita : La leva delle marce nell auto

Storicamente, nel classico schema delle auto americane degli anni 30 con motore longitudinale, trazione posteriore e cambio a 4 marce ( + rm), l'albero di entrata...

Il cambio (o cambio di velocità) è un componente meccanico che ha la funzione di modificare la caratteristica della coppia motrice di un motore, similmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con leva; delle; marce; nell; auto; Macchine per solleva re e trasportare acqua; Imbarcazione che si solleva con la velocità; Uccello canterino che si può alleva re in gabbia; Macchina utilizzata per solleva re pesi; Sicuri delle proprie idee; Il fermo delle pistole; Una delle Piccole Antille; L Edmondo generale delle previsioni meteo; Iniziali della marce au; Un marce llo celebre medico e biologo bolognese; marce llo, noto giornalista; La fine delle marce ; Padre di Ulisse nell a mitologia greca; nell e viti e nei chiodi; Corrono nell e dicerie; Numero incalcolabile, diecimila nell antica Grecia; Veloci auto della Polizia; auto re di testi non poetici; __ Scott, auto re di romanzi di successo; In auto , quello di velocità è punito con la multa; Cerca nelle Definizioni