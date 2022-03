Legno massiccio pregiato usato per mobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legno massiccio pregiato usato per mobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MASSELLO

Significato/Curiosita : Legno massiccio pregiato usato per mobili

Pannelli di compensato e legno pregiato per mobili ed oggetti di uso comune (fao 1998). il maggior produttore e consumatore di questo legno "conteggiato ufficialmente"...

Legno massiccio. il legno massello ha contenuto di umidità del 18±2% con possibili fessure dovute all'essiccazione. per massello di legno si intende un materiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con legno; massiccio; pregiato; usato; mobili; Pallina da gioco di vetro, legno , ferro..; Lavoro di decorazione sul legno ; Compra cellulosa e pasta di legno ; I muratori l hanno di legno ; Monti __, massiccio montuoso tra Umbria e Marche; massiccio dell Appenino abruzzese; massiccio abruzzese; Ne fa parte il massiccio del Bernina; È pregiato quello di Boemia; pregiato cartoncino usato per biglietti da visita; pregiato vino modenese; Che ha l aspetto di un pregiato tessuto; Nastro di tessuto usato per rinforzare; Antico sperone usato per distruggere navi nemiche; Grande terreno coltivato o usato per pascoli; Pretesto usato per iniziare una discussione; Vi stanno libri allineati e soprammobili ; Gli angoli dei mobili ... pericolosi per le dita; Le case automobili stiche nello sport; Invecchiata apposta, come certa mobili a, cosi da apparire di un epoca lontana; Cerca nelle Definizioni