Individui non meglio identificati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Individui non meglio identificati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TALI

Significato/Curiosita : Individui non meglio identificati

individui hanno combinazioni di cromosomi, ormoni e genitali che non seguono le definizioni tradizionali di "uomo" e "donna", mentre tra un individuo...

tali'zorah nar rayya (nota anche con gli epiteti vas neema e vas normandy) è un personaggio immaginario della serie di videogiochi action rpg mass effect... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

