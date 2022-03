Impalcature da muratori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impalcature da muratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PONTI

Significato/Curiosita : Impalcature da muratori

Erano dei costruttori, muratori, stuccatori e artisti, raggruppati in una corporazione di imprese edili itineranti composte da professionisti specializzati...

Giovanni ponti, detto gio (milano, 18 novembre 1891 – milano, 16 settembre 1979), è stato un architetto e designer italiano fra i più importanti del dopoguerra...

Altre definizioni con impalcature; muratori; Sostegno per impalcature ; Le impalcature per rifare le facciate; I muratori l hanno di legno; Le pale dei muratori ; I cantieri dei muratori ; I muratori non qualificati; Cerca nelle Definizioni