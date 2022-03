Ideò l apparecchio impiegato per rilevare la radioattività - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ideò l apparecchio impiegato per rilevare la radioattività. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GEIGER

Significato/Curiosita : Ideo l apparecchio impiegato per rilevare la radioattivita

Il contatore geiger è uno strumento di misura delle radiazioni ionizzanti, in particolare le radiazioni provenienti da decadimenti di tipo alfa, beta e... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con ideò; apparecchio; impiegato; rilevare; radioattività; ideò il termometro centigrado; La Mary che ideò la minigonna; ideò la rivoltella; ideò la dinamo; Un apparecchio odontoiatrico; apparecchio che connette un modem a PC e smartphone; apparecchio della sala regìa; apparecchio che serve a domare piccoli incendi; Materiale che era impiegato per tute antincendio; Lo è l impiegato che lavora in municipio; Un alcaloide vegetale impiegato come sedativo; Cosi è detto un impiegato ; Far rilevare ; Ideò I'apparecchio per rilevare la radioattività; Osservare, rilevare ; Ideò 1'apparecchio per rilevare la radioattività; Ideò il contatore che segnala la radioattività ; Non più nocive per la presenza di radioattività ; Può provocarla la radioattività ; Quello Geiger misura la radioattività ; Cerca nelle Definizioni