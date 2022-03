Hanno in Benares la loro città santa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno in Benares la loro città santa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : INDÙ

Significato/Curiosita : Hanno in benares la loro citta santa

Questo luogo la sua ascesa al cielo. varanasi, nota anche come benares, in india, è una città sacra degli induisti: ogni induista, almeno una volta nella...

Il matrimonio indù si chiama vivaha (in lingua sanscrita ) e la cerimonia nuziale vivaah sanskar nell'india del nord e kalyanam (generalmente) nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Il matrimonio indù si chiama vivaha (in lingua sanscrita ) e la cerimonia nuziale vivaah sanskar nell'india del nord e kalyanam (generalmente) nel...