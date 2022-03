Grosse dita dei piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosse dita dei piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALLUCI

Significato/Curiosita : Grosse dita dei piedi

Dell'orecchio interno (con anchilosi congenita della staffa), delle dita delle mani e dei piedi, con un allargamento delle falangi distali. queste malformazioni...

Hallux rigidus o alluce rigido è una limitazione dell'escursione dell'articolazione metatarso-falangea dell'alluce del piede. normalmente l'escursione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con grosse; dita; piedi; grosse funi della nave; Le più grosse sono quelle di cocco; Hanno grosse costole commestibili; Centro di grosse to; Circondano il Nordita lia; Tipica pasta corta ligure, spesso condita al pesto; Gli angoli dei mobili... pericolosi per le dita ; Il sistema eredita rio che privilegiava l ultimogenito; __ running = Corsa a piedi in ambienti naturali; Zuppo dalla testa ai piedi ; Pasto in piedi in cui ognuno si serve da sé fra; Si può contrarre ai piedi in piscina;