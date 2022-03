Il Giuseppe a cui è dedicato lo stadio di Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Giuseppe a cui è dedicato lo stadio di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MEAZZA

Significato/Curiosita : Il giuseppe a cui e dedicato lo stadio di milano

7°38'28.54e / 45.109561°n 7.641261°e45.109561; 7.641261 lo stadio delle alpi fu un impianto sportivo polivalente di torino inaugurato nel 1990 e demolito...

Stadio milanese intitolato al calciatore, vedi stadio giuseppe meazza. giuseppe meazza, detto peppino o, in dialetto milanese, peppìn (milano, 23 agosto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

