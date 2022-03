Giunti a un certo totale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giunti a un certo totale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASSOMMATI

Significato/Curiosita : Giunti a un certo totale

Federico giunti (perugia, 6 agosto 1971) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico della squadra primavera...

«nessuno serrerà più nel pugno, in europa, potenza uguale a quella che per trentacinque anni ha assommato in sé l'imperatore senza sorriso.» (giorgio spini)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

