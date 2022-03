Giovane addetto alle faccende più semplici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giovane addetto alle faccende più semplici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GARZONE

Significato/Curiosita : Giovane addetto alle faccende piu semplici

Seguito del terremoto del 62; la basilica, riservata alla giustizia e alle faccende economiche, fu costruita nel ii secolo a.c. e presenta una pianta rettangolare...

Fa da contraltare il suo compagno di indagini, il viceispettore fermín garzón, che grazie ai propri tratti fisici e caratteriali funziona da perfetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

