Gioco natalizio simile al Bingo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco natalizio simile al Bingo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TOMBOLA

Significato/Curiosita : Gioco natalizio simile al bingo

Equivalente al gioco di diffusione internazionale noto come bingo, la tombola è tecnicamente un gioco d'azzardo, in quanto i partecipanti sono tenuti al versamento...

Ovvero alla seconda cartella in ordine di tempo a totalizzare la tombola. essendo la tombola un gioco prevalentemente natalizio e di aggregazione familiare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con gioco; natalizio; simile; bingo; Pallina da gioco di vetro, legno, ferro..; La donna ritratta da Leonardo anche detta gioco nda; gioco divertente formato da un percorso a ostacoli; gioco di carte per una persona; Il tradizionale pasto natalizio ; Simposio natalizio ; Classico dolce natalizio ; Viene dopo A Christmas in un canto natalizio ; Pane simile allo sfilatino; Strumento musicale simile alla cornamusa; Grossa antilope africana simile al bufalo; Titolo di credito simile all assegno; Il gioco con 90 numeri padre del bingo ; Gioco tradizionale natalizio simile al bingo ; Cerca nelle Definizioni