Genere di poesia che idealizza la vita di campagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Genere di poesia che idealizza la vita di campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BUCOLICA

Significato/Curiosita : Genere di poesia che idealizza la vita di campagna

Termine bucolica deriva dal sostantivo greco ß (bukòlos = "bovaro"): il poeta greco teocrito si definì l'inventore del genere della poesia bucolica, cioè... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

