Formò signoria con Forlì - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : IMOLA

Significato/Curiosita : Formo signoria con forli

Origini forlivesi. a forlì i brandolini ottennero il titoli di patrizi, mentre a bagnacavallo (nel ravennate), raggiunsero la signoria; un ramo, a partire...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi imola (disambigua). imola (jomla in romagnolo, forum cornelii in latino) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con formò; signoria; forlì; Gesù vi trasformò l acqua in vino; Legge del 1877 che riformò l istruzione elementare; Si trasformò in oui; Napoleone ne formò una grande nel 1805; Quella della signoria si trova a Firenze; Famiglia che dominò la signoria di Milano sec. XII- XIV prima dei Visconti; Opera di Donatello, di cui una copia è in Piazza della signoria a Firenze; signoria medievale; Girolamo : fu signore di Imola e forlì ; La sigla di forlì -Cesena; forlì -Cesena; Abitanti della città che fa provincia con forlì ; Cerca nelle Definizioni