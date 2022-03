Un filare di cespugli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un filare di cespugli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIEPE

Significato/Curiosita : Un filare di cespugli

Mediante filari alberati e siepi, sculture vegetali di varia forma ottenute con la potatura di cespugli sempreverdi (topiarie), giochi d'acqua geometrici...

Il buio oltre la siepe (to kill a mockingbird) è un romanzo della scrittrice statunitense harper lee. pubblicato nel 1960, ebbe un immediato successo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Si usava per filare ; Profilare grossolanamente; Era usata per filare a mano; Per infilare le scarpe; Invertendo due lettere, i rasoi diventano... profumati cespugli ; Piante cespugli ose; cespugli o dai fiori bianchi detto palla di neve; Tagliare rami di alberi o cespugli ;