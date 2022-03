Ferisce l amor proprio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ferisce l amor proprio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OFFESA

Significato/Curiosita : Ferisce l amor proprio

Sempre e comunque, di chi non la considera sufficientemente pungente se non ferisce od offende, ritenendo falsa questa equazione. offendendo e denigrando non...

Chiama persona offesa di creazione legislativa. si tratta, infatti, di una norma che attribuisce le facoltà e i diritti della persona offesa a soggetti che... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

