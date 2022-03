Fenomeni singolarissimi se non miracolosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fenomeni singolarissimi se non miracolosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRODIGI

Significato/Curiosita : Fenomeni singolarissimi se non miracolosi

Era votata al signore e che non intendeva ritirare la parola data. bisogna tuttavia tenere presente che, nel medioevo, se una donna voleva prendere i...

Criterio euristico generalmente accettato per identificare i "prodigi" è il seguente: un prodigio è un bambino che, avendo di regola un'età non superiore ai... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

