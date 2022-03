La definizione e la soluzione di: Far invadere dalle acque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INONDARE

Significato/Curiosita : Far invadere dalle acque

Isolato dagli ex alleati anglo-francesi a seguito della sua decisione di invadere e annettersi l'etiopia, sfruttando anche la comunanza ideologica tra il...

Acqua; piena, quando scorre una quantità eccezionale di acqua tale da inondare aree che normalmente sono asciutte. un corso d'acqua quando subisce forti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

invadere o prender posto; La Persia lo progettò per invadere la Grecia via mare; Far invadere dalle acque Cruciverba; Devono difendersi dalle accuse in tribunale; Le piante dalle belle foglie come il capelvenere; Sciarpa sulle spalle, spesso indossata dalle nonne; Il gigante dalle 50 teste; Vi nacque papa Sarto; Vi nacque Oscar Wilde; Cristo nacque sotto il suo regno; Lo spartiacque della nave;