L Era del film d animazione con il mammut - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : GLACIALE

Significato/Curiosita : L era del film d animazione con il mammut

Raffigurate, viene alla luce la storia di manny: poco prima dell'inizio del film, il mammut aveva una famiglia, che un giorno venne attaccata dai cacciatori;...

Ritiene che l'era glaciale più antica abbia avuto luogo tra 2,7 e 2,3 miliardi di anni fa all'inizio dell'eone proterozoico. l'era glaciale più antica di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

