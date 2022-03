Energetiche come i cibi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Energetiche come i cibi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CALORICHE

Significato/Curiosita : Energetiche come i cibi

i diversi modelli in commercio sono modeste e non avrebbe senso categorizzarli. sull'etichetta energetica europea l'insieme delle classi energetiche possibili...

Il calore specifico di una sostanza è definito come la capacità termica per unità di massa di una quantità fissata di sostanza. corrisponde alla quantità... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con energetiche; come; cibi; Ci sono quelle energetiche e quelle ai cereali; Sono energetiche quelle di Goji; Un ingrediente di molte bibite energetiche ; come le scarpe non annodate; Società giapponese di console come la Wii; Coraggioso come un soldato o un cavaliere; Un elemento come il cardine; Le invincibi li tartarughe dei film per ragazzi; Le sviluppano i cibi ; Si fanno di cibi sconosciuti; Rende... irriconoscibi li; Cerca nelle Definizioni