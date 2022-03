Un elemento come il cardine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un elemento come il cardine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PERNO

Significato/Curiosita : Un elemento come il cardine

il cardine (frequentemente alla latina cardo, che significa "polo", "punto cardinale") era una via che correva spesso in direzione nord-sud - nord-ovest...

Sommariva perno (somariva-l'àuta in piemontese) è un comune italiano di 2 710 abitanti della provincia di cuneo in piemonte. fa parte della delimitazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con elemento; come; cardine; elemento ornamentale di vecchi edifici; Un elemento nei pannelli solari; elemento della morsa; L elemento chimico con la N; Coraggioso come un soldato o un cavaliere; come la riviera in Romagna o in Puglia; Stupiti, sorpresi... come portieri; Onorabile come l età di un centenario; cardine , fondamento; Il cardine della porta; L'elemento cardine d'una questione la __ di volta; Un asse come il cardine ; Cerca nelle Definizioni