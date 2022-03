La donna ritratta da Leonardo anche detta Gioconda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La donna ritratta da Leonardo anche detta Gioconda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : MONNA LISA

Significato/Curiosita : La donna ritratta da leonardo anche detta gioconda

Gherardini fu la donna ritratta nella gioconda (o monna lisa) di leonardo da vinci, opera commissionata all'artista durante i primi anni del xvi secolo da suo marito...

Disambiguazione – "monna lisa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi monna lisa (disambigua). la gioconda, nota anche come monna lisa, è un dipinto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con donna; ritratta; leonardo; anche; detta; gioconda; donna dai capelli chiari; Classe 1963, il personaggio è la prima donna nominata a capo dei Programmi di osservazione della Terra per l Esa; donna che offre da bere ai passeggeri; donna d estrema bellezza; La diva ritratta su una grata in un celebre film; Uno scritto di ritratta zione; La ritratta zione in poesia; La Gallerani ritratta da Leonardo; Cittadina francese dove morì leonardo ; La Lisa di leonardo ; leonardo , scrittore e pittore del Novecento; Il fiore anagramma di leonardo ; L antenna satellitare... anche di Gesù; I metalli detti anche terre rare; Luogo solitario ma anche quartiere cittadino; Lo si può fare anche ad occhi aperti; Così è detta un edizione piccola di un libro; Pianta detta comunemente insalata; È detta anche viola del pensiero; Un minuto detta glio; E' strano nella gioconda ; Quello della gioconda è particolarmente enigmatico; Precede Lisa... della gioconda ; Il genio toscano che dipinse La gioconda ; Cerca nelle Definizioni