Disturbo che impedisce di dormire - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : INSONNIA

Significato/Curiosita : Disturbo che impedisce di dormire

Il sonnambulismo è un disturbo del sonno caratterizzato da attività motorie semplici o complesse, spesso finalizzate, di tipo automatico e coperti da amnesia...

È possibile distinguere tre tipi di insonnia: insonnia iniziale ovvero difficoltà a cominciare il sonno; insonnia intermittente o centrale o lacunare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

