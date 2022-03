Disfacimento e caduta di un edificio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disfacimento e caduta di un edificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CROLLO

Significato/Curiosita : Disfacimento e caduta di un edificio

Nonostante le esortazioni di hitler a continuare la resistenza senza cedere terreno, l'esercito tedesco era ormai in disfacimento. dopo l'accerchiamento...

Il crollo (things fall apart, 1958) è un romanzo dello scrittore nigeriano chinua achebe. viene generalmente considerato il più importante romanzo della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con disfacimento; caduta; edificio; Una rovinosa caduta ... di titoli; Il rumore... di una caduta ; Rimuovere la neve caduta ; Voce caduta in disuso; Rappresentazione di un edificio su carta; edificio in cui si macellano gli animali; edificio di campagna... Monferrato in Piemonte; La parte frontale di un edificio ; Cerca nelle Definizioni