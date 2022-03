Si dice di persone scontrose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di persone scontrose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORSI

Significato/Curiosita : Si dice di persone scontrose

Imprenditore milanese, scontroso ma dal cuore d'oro, trasferitosi a caselonghe dopo aver rilevato un piccolo supermercato. è il capo di olly, nonché suo interesse...

Fernando orsi, detto nando (roma, 12 settembre 1959), è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere. cresciuto nelle giovanili... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

