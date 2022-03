È detto anche gas mostarda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È detto anche gas mostarda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IPRITE

Significato/Curiosita : E detto anche gas mostarda

(o vescicanti) comprende le mostarde (iprite), le mostarde azotate (azoiprite), e gli arsenicali (lewisite). i gas-mostarda sono tossici non allo stato...

Viktor šklovskij e vsevolod ivanov, vedi iprite (romanzo). il tioetere del cloroetano, più noto come iprite, è uno dei gas impiegati per la guerra chimica;... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

