__ detector: s usa per scoprire chi mente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ detector: s usa per scoprire chi mente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LIE

Significato/Curiosita : __ detector: s usa per scoprire chi mente

T. yamamura, s. asai e j. kanzaki, study of black holes with the atlas detector at the lhc, in european physical journal c, vol. 41, s2, 2005, pp. 19–33...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lie to me (disambigua). lie to me è una serie televisiva statunitense prodotta dal 2009 al... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Il detector in aeroporto; __detector : è la macchina della verità; Il detector attraverso cui si passa negli aeroporti; __ detector : si usa per scoprire chi non dice la verità; Si fa ruotare... per scoprire chi bacia chi; In gergo, scoprire una tresca, un intrigo; Rintracciare, scoprire ; __ detector: si usa per scoprire chi non dice la verità; Si paga mensilmente al padrone di casa; Andate... poeticamente ; Cancellare definitivamente ; Tale resta nella mente un immagine forte;