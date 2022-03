Costituisce motivo di merito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costituisce motivo di merito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VANTO

Significato/Curiosita : Costituisce motivo di merito

Riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture. in questa sede al giudice non spetta dare giudizi di merito sull'utilizzo...

Famiglia dei castriota è probabile che se ne fosse appropriata non tanto per vanto di origini legate alle famiglie imperiali d'oriente quanto perché, in origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

