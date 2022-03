Così è dichiarato chi può svolgere attività fisica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è dichiarato chi può svolgere attività fisica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IDONEO

Significato/Curiosita : Cosi e dichiarato chi puo svolgere attivita fisica

Sport professionistico. lo sport è innanzitutto un'attività ricreativa per chi lo pratica, ma può esserlo anche per chi assiste all'evento sportivo in qualità...

In teoria dei numeri, un numero idoneo (chiamato anche numero adatto, o numero confortevole) è un numero naturale che non può essere espresso nella forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

