Corrisponde a dieci metri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corrisponde a dieci metri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DECAMETRO

Significato/Curiosita : Corrisponde a dieci metri

E tuttavia assai simile nelle dimensioni: corrisponde a 4000 m² e quindi 2,5 di tali acri corrispondono a un ettaro, o 10000 m². nel 1958 gli stati uniti...

Ettometro hm 102 m 100 m 100/1 m circa altezza del grattacielo pirelli decametro dam 101 m 10 m 10/1 m grandezza di una casa metro m 100 m 1 m 1/1 m altezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con corrisponde; dieci; metri; corrisponde alla Francia dei tempi di Cesare; I corrisponde nti del TG; corrisponde all oriente; Lo è il racconto che non corrisponde esattamente alla realtà; Una serie di dieci istruzioni; Prefisso che moltiplica per dieci mila; Giunte fra le prime dieci ; Penultima su dieci ; Il contorno delle figure geometri che; Decorazione geometri ca o floreale ripetuta; Strumento utile a misurare lunghezze e diametri ; I metri superati dall Everest;