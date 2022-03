Corre nel cinodromo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corre nel cinodromo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LEVRIERO

Significato/Curiosita : Corre nel cinodromo

Partecipanti. sia nel 2009 che nel 2010 il circolo uaar di roma ha effettuato lo sbattezzo nei locali del centro sociale acrobax, presso l'ex cinodromo di ponte...

Standard approvato dalla fci. levriero afgano 228 levriero arabo, (sloughi) 188 levriero del mali, vedi azawakh 307 levriero della steppa detto anche hortaya... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con corre; cinodromo; Occorre nelle decisioni; Si percorre nel trekking; corre ggere le asperità... degli angoli; Tra i grandi concorre nti di Apple per smartphone; Corre per finta nel cinodromo ; Cerca nelle Definizioni