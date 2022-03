Coperto di fama e onore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coperto di fama e onore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GLORIOSO

Significato/Curiosita : Coperto di fama e onore

Basilica di san pietro in ciel d'oro, i musei civici, la pinacoteca malaspina, il duomo, la basilica di san michele maggiore e il ponte coperto. la città è inoltre...

Fabrizia baduel glorioso – politica e sindacalista italiana francesco paolo glorioso – giornalista italiano giovanni camillo glorioso – matematico e astronomo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con coperto; fama; onore; Quand è coperto , è grigio; Scoperto , messo in mostra; Luogo coperto in cui parcheggiare aeroplani ing; Unto, coperto di sostanza grassa; Agiscono per sminuire fama e meriti di qualcuno; Precede nomi malfama ti; I nativi di Nicosia e fama gosta; Squallida e malfama ta osteria; Un impegno d onore ; Antiche feste in onore del dio Fauno; Invece di onore vole; Pari in onore ; Cerca nelle Definizioni