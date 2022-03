Come la riviera in Romagna o in Puglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la riviera in Romagna o in Puglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ADRIATICA

Significato/Curiosita : Come la riviera in romagna o in puglia

Emilia-romagna. l'emilia-romagna è una regione italiana situata nel settentrione della penisola. è geograficamente divisa in due zone omogenee: la parte...

La strada statale 16 adriatica (ss 16) è una strada statale italiana che collega padova a otranto, passando per la costa adriatica e percorrendo numerosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con come; riviera; romagna; puglia; Stupiti, sorpresi... come portieri; Onorabile come l età di un centenario; L Edmond astronomo inglese di una nota come ta; Cotto allo spiedo... come un pollo da asporto; Bella località della riviera ; La sua foce divide in due la riviera Ligure tra Levante e Ponente; Cittadina della Sicilia nella riviera dei Ciclopi; É mite in riviera ; Un capoluogo dell Emilia romagna ; Cosi Giovanni Pascoli definisce la romagna ; Il natante tipico della romagna , detto moscone; Città della romagna ; Antichi abitatori, di origine forse greca, della puglia ; La Garganico è in puglia ; È di fronte alla puglia ; Penisola della puglia ; Cerca nelle Definizioni