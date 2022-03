Colorato a striscie bianche e nere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colorato a striscie bianche e nere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Colorato a striscie bianche e nere

Indossano uniformi bianche con elmetti marrone e corazze. gli ingegneri indossano spesse tute spaziali bianche con grandi colletti neri a coste. in the making...

Danio rerio hamilton, 1882, noto comunemente come danio zebrato o pesce zebra, è un piccolo pesce d'acqua dolce, appartenente alla famiglia cyprinidae...