La colla bianca liquida usata per la cartapesta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La colla bianca liquida usata per la cartapesta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VINILICA

Significato/Curiosita : La colla bianca liquida usata per la cartapesta

Il polivinilacetato (o colla vinilica) è un adesivo ampiamente utilizzato, spesso noto anche con il nome commerciale vinavil. si tratta di una dispersione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

