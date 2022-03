Classico americano per ragazzi: La casa nella __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Classico americano per ragazzi: La casa nella __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRATERIA

Significato/Curiosita : Classico americano per ragazzi: la casa nella __

Titolo della serie la casa e narra la storia di cinque ragazzi che vanno a trascorrere un fine settimana in uno chalet di montagna. la loro vacanza diventa...

(prateria alta); dove si limitano a 500 mm l'anno, crescono erbe basse o comunque non più alte di 30 cm (prateria bassa). generalmente nelle praterie ci... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con classico; americano; ragazzi; casa; nella; classico piatto spagnolo; Un saluto classico ; Cocchiere classico ; Una lingua che si studia al liceo classico ; Un sudamericano di Sucre o La Paz; Investigatore privato americano ing; Stato americano che ha per capitale Richmond; Sudamericano come Salvador Allende; I ragazzi nati nel 2001; ragazzi ni assai vivaci; ragazzi della stessa classe; Le invincibili tartarughe dei film per ragazzi ; Lavora in casa d altri; Si paga mensilmente al padrone di casa ; Un simbolo della casa : __ domestico; Una casa che stampa libri; nella borsa e in tasca; Tale resta nella mente un immagine forte; Sono pari nella forma; Il nitrato di potassio nella polvere da sparo; Cerca nelle Definizioni