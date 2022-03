Centro della Val Venosta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro della Val Venosta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MALLES

Significato/Curiosita : Centro della val venosta

La val venosta (vinschgau o vintschgau in tedesco, val venuesta in ladino; vnuost o venösta in romancio nella sua variante della val di sole) è una valle...

malles venosta (mals in tedesco, måls in dialetto sudtirolese) è un comune italiano di 5 309 abitanti dell'alta val venosta della provincia autonoma di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

