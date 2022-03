Categoria chiusa di persone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Categoria chiusa di persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CASTA

Significato/Curiosita : Categoria chiusa di persone

In russia ci sono 42 città chiuse pubblicamente riconosciute, con una popolazione totale di circa 1,5 milioni di persone. per tre quarti sono amministrate...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi casta (disambigua). il termine casta individua gruppi sociali che costituiscono una gerarchia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con categoria; chiusa; persone; categoria ... esclusiva; Una categoria di pugili; categoria in tre lettere; Abbreviazione di categoria ; Si chiede davanti a una porta chiusa ; chiusa con una palizzata; Non si può curare con la bocca chiusa ; Curva chiusa con i fuochi; Si dice di persone scontrose; persone che sono in grado di vedere il futuro; Nucleo di persone imparentate; Come due persone con lo stesso nome; Cerca nelle Definizioni