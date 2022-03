La cassa o gabbia del corpo umano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cassa o gabbia del corpo umano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TORACICA

Significato/Curiosita : La cassa o gabbia del corpo umano

la gabbia o cassa toracica si trova nella metà anteriore del corpo dei vertebrati, nei tetrapodi tra collo e diaframma ed è costituita dallo sterno, dalle...

È detta vertebra toracica ciascuna delle 12 vertebre che costituiscono il rachide toracico. sono dette toraciche perché poste lungo la colonna vertebrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

