Un carrello per stabilimenti - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ELEVATORE

Significato/Curiosita : Un carrello per stabilimenti

Unificati gli stabilimenti om di brescia e di milano, creando tre settori: autobus e autocarri; materiale ferroviario, trattori agricoli, carrelli elevatori...

Il carrello elevatore (colloquialmente chiamato anche muletto) è un mezzo operativo dotato di ruote e azionato da motori elettrici, diesel e a gas, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

