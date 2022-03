A carattere non ufficiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A carattere non ufficiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INFORMALE

A carattere non ufficiale

Voce principale: pubblico ufficiale. un pubblico ufficiale, secondo la legge italiana, è una persona che eserciti una funzione pubblica legislativa, giudiziaria...

Possono individuare nell’arte informale varie matrici, tra cui dadaismo, espressionismo e surrealismo. la pittura diventa informale e si sottrae al figurativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

