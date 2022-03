Cambiano la cesta... in cassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano la cesta... in cassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AE

Significato/Curiosita : Cambiano la cesta... in cassa

Le varianti diacritiche includono , , , , æ`, æ`, æ^, æ^, , , æ~, æ~. nel latino classico, la combinazione ae denota il dittongo ae, che aveva... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

La cassa o gabbia del corpo umano; Usa piatti e grancassa ; La carcassa d un veicolo; sconto: si esibiscono alla cassa ;