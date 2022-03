Cambiamento fisico durante infanzia e adolescenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiamento fisico durante infanzia e adolescenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CRESCITA

Significato/Curiosita : Cambiamento fisico durante infanzia e adolescenza

Significati, vedi adolescenza (disambigua). l'adolescenza (dal latino adolescentia, derivato dal verbo adolescere, crescere, da alere, 'nutrire') è quel tratto...

La crescita demografica è l'aumento del numero di individui in una popolazione. il tasso di crescita della popolazione è la velocità con cui il numero... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

