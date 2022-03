Un avvoltoio del Sudamerica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un avvoltoio del Sudamerica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CONDOR

Significato/Curiosita : Un avvoltoio del sudamerica

del capo genere sarcogyps sarcogyps calvus (scopoli, 1786) - avvoltoio calvo genere trigonoceps trigonoceps occipitalis (burchell, 1824) - avvoltoio testabianca...

Operazione condor (inglese: operation condor; spagnolo: operación cóndor; portoghese: operação condor) fu il nome dato dall'establishment dei servizi segreti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

