Assoluta assenza di colpa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assoluta assenza di colpa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INNOCENZA

Significato/Curiosita : Assoluta assenza di colpa

Maggioranza assoluta dei voti contrari (174), ovvero su una maggioranza assoluta della somma dei voti a favore e delle astensioni e assenze (175). tale...

innocenza - in diritto, assenza di responsabilità penale innocenza - in morale, estraneità al male, purezza. innocenza - forma femminile del nome proprio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con assoluta; assenza; colpa; Se accade di perderla, non si dice assoluta mente niente; assoluta mente esagerata... come certe lodi; Superiorità assoluta ; assoluta uguaglianza; assenza del dolore nella filosofia epicurea; Totale assenza di voci e rumori; assenza di produzione di sudore; assenza della vescica urinaria; Una prova a discolpa ; colpa non grave; Argomento a discolpa ; Assolvere da una colpa nei propri confronti; Cerca nelle Definizioni