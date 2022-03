Si assegna tanto per la pace quanto per l economia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si assegna tanto per la pace quanto per l economia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PREMIO NOBEL

Significato/Curiosita : Si assegna tanto per la pace quanto per l economia

Anniversario della morte del fondatore, con esclusione del premio per la pace che si assegna anch'esso il 10 dicembre, ma a oslo. i premi nelle specifiche...

Il premio nobel (afi: /no'bl/; pronuncia svedese: /n'bl/) è un'onorificenza di valore mondiale attribuita annualmente a personalità viventi che si sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

